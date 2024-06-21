Водителю автобуса, утонувшего в Мойке, не удалось выйти из СИЗО

Курбонова обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ — в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Напомним, 10 мая автобус под его управлением занесло на повороте, и он упал в реку, протаранив ограждение на Поцелуевом мосту. Погибли семь пассажиров, одному удалось спастись. На допросах Курбонов рассказал, что накануне аварии пришел с рабочей смены поздно, а рано утром его снова попросили выйти на работу. Под уголовную статью в связи с этим попал и начальник автоколонны. Накануне городской суд рассмотрел и его апелляцию и тоже оставил его под арестом.