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Водителю автобуса, утонувшего в Мойке, не удалось выйти из СИЗО

Суд оставил под арестом водителя автобуса, утонувшего в реке в Петербурге.

Суд в Петербурге не выпустил из-под ареста водителя автобуса, который в начале мая утонул в Мойке вместе с пассажирами. Защита просила смягчить ему меру пресечения, сообщает 21 июня объединенная пресс-служба судов города.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского районного суда, который отправил под стражу Рахматшоха Курбонова — водителя автобуса № 262, попавшего в смертельное ДТП в мае. Защитник просил вместо стражи отправить его под домашний арест, аргументируя тем, что обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и принес извинения потерпевшим. Сам Курбонов поддержал прошение, заверив, что никуда не уедет и готов ходить в суд.

Прокурор, в свою очередь, просил оставить решение Октябрьского районного суда без изменений. Городской суд встал на сторону прокурора и оставил водителя под арестом.

Курбонова обвиняют по части 5 статьи 264 УК РФ — в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц. Напомним, 10 мая автобус под его управлением занесло на повороте, и он упал в реку, протаранив ограждение на Поцелуевом мосту. Погибли семь пассажиров, одному удалось спастись. На допросах Курбонов рассказал, что накануне аварии пришел с рабочей смены поздно, а рано утром его снова попросили выйти на работу. Под уголовную статью в связи с этим попал и начальник автоколонны. Накануне городской суд рассмотрел и его апелляцию и тоже оставил его под арестом.

Кроме 264-й статьи, в отношении Курбонова возбуждено еще одно уголовное дело — о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.