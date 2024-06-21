Заболевшая ботулизмом россиянка рассказала о восстановлении

На выложенном видео на третий день пребывания в больнице женщина с трудом говорит, хотя признается, что «речь уже лучше», один глаз практически не открывается. В видео, снятом в пятый день пребывания в больнице, речь Александры стала немного более четкой, открываются оба глаза. Но при этом она отмечает, что ей все еще сложно читать и писать.