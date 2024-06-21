Заболевшая ботулизмом россиянка рассказала о восстановлении

КАЗАНЬ, 21 июн — РИА Новости. Жительница Казани Александра Хавронина, заболевшая ботулизмом и проходящая сейчас лечение в Республиканской инфекционной больнице Татарстана, ведет блог из больницы, рассказывая о том, что чувствовала после отравления и как теперь восстанавливается.
«Первые признаки — легкое головокружение — я почувствовала только через сутки. И ничего похожего на отравление. Через 30 часов в глазах стало раздваиваться», — написала Александра.
Но и этот симптом, как и появившиеся через 48 часов сложности при полоскании рта, Александру не насторожили. В течение дня слабость нарастала, постепенно стало невозможно читать и писать. В воскресенье женщина, по ее признанию, весь день не могла встать с кровати.
Спустя более 50 часов после отравления двоиться в глазах стало и у мужа Александры. При этом никаких признаков обычного отравления у него также не было. После разговора со знакомым неврологом Александра вызвала скорую помощь.
На выложенном видео на третий день пребывания в больнице женщина с трудом говорит, хотя признается, что «речь уже лучше», один глаз практически не открывается. В видео, снятом в пятый день пребывания в больнице, речь Александры стала немного более четкой, открываются оба глаза. Но при этом она отмечает, что ей все еще сложно читать и писать.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом ботулизм в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них — на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») и салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».
В понедельник, 17 июня, по данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления «Салата лобио» производства ООО «Локалкитчен» (Москва). Позднее количество заболевших в Татарстане возросло до 18 человек.