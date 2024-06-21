Вашингтон
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске экс-начальника департамента мэрии Витухина оставили в СИЗО

Витухин мог передать аффилированным компаниям территории кладбища.

Источник: Управление судебного департамента Новосибирской области

В Новосибирске суд оставил под стражей бывшего начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Виталия Витухина. Об этом сообщило Управление судебного департамента Новосибирской области.

— Виталий Витухин обвиняется в совершении преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 169 УК РФ и п.п. «в, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ, — уточнили в публикации.

Таким образом, Новосибирский областной суд отклонил апелляцию защиты Витухина, которая хотела смягчить меру пресечения.

Как сообщала КП-Новосибирск, Центральный районный суд постановил отправить Витухина под стражу 6 июня.

По данным следствия, в 2021 году между департамент заключил договоры на размещение торговых павильонов с одной из организаций. После этого последняя никак не могла начать работу, потому что получала уведомления о расторжении договора.

Плюс к этому, чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, мог передать аффилированным компаниям муниципальное имущество на территории Заельцовского кладбища. В этот список попали не только земельные участки, но и здания с помещениями. Общая стоимость утраченного имущества превысила 50 миллионов рублей.

Напомним, что Витухин ушел со своей должности в конце мая.