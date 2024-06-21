Группировка «Север» за неделю улучшила положение по переднему краю

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике двух соединений ВСУ, бригады морской пехоты, а также двух бригад теробороны. Кроме того, отражены 17 контратак штурмовых групп противника», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери ВСУ составили до 1 980 военнослужащих, четыре танка, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер Stryker производства США, 20 автомобилей, боевые машины реактивных систем залпового огня HIMARS производства США и “Град”, 22 орудия полевой артиллерии, а также три станции радиоэлектронной борьбы “Буковель-AD”, — отмечает МО РФ.