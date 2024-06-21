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Российские военные нанесли 14 ударов по объектам ВПК Украины

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские Вооружённые Силы за прошедшую неделю нанесли 14 групповых ударов высокоточным наземным и воздушным оружием, а также ударными беспилотниками, поражены хранилища, аэродромы, электроподстанции, места подготовки безэкипажных катеров, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«С 15-го по 21-е июня т. г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 14 групповых ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены: хранилища военно-технического имущества, инфраструктура военных аэродромов, электроподстанции, обеспечивавшие работу предприятий ВПК Украины и места подготовки к применению безэкипажных катеров», — говорится в сводке российского военного ведомства.

Отмечается, что также поражались пункты временной дислокации формирований националистов и иностранных наемников.