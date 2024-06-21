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85-летняя бабушка упала в глубокую траншею в Рудном

85-летнюю женщину, упавшую в траншею в Рудном, спасли сотрудники ДЧС Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: МЧС

Спасатели с помощью трёхколенной лестницы и верёвки подняли женщину на поверхность, после чего передали её прибывшим на место фельдшерам «скорой помощи».

Как пенсионерка угодила в траншею, не уточняется.

несчастный случай