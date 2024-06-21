85-летняя бабушка упала в глубокую траншею в Рудном

Спасатели с помощью трёхколенной лестницы и верёвки подняли женщину на поверхность, после чего передали её прибывшим на место фельдшерам «скорой помощи».
Как пенсионерка угодила в траншею, не уточняется.
85-летнюю женщину, упавшую в траншею в Рудном, спасли сотрудники ДЧС Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz.
Спасатели с помощью трёхколенной лестницы и верёвки подняли женщину на поверхность, после чего передали её прибывшим на место фельдшерам «скорой помощи».
Как пенсионерка угодила в траншею, не уточняется.