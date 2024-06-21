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Группировка «Запад» за неделю отразила 12 атак штурмовых групп ВСУ

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Запад» в течение недели заняли более выгодные рубежи, отразили 12 атак, ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противника», — говорится в сводке министерства за неделю.

По данным ведомства, ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе десять иностранного производства.

«Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы “Нота”, — сообщили в Минобороны.