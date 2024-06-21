Группировка «Запад» за неделю отразила 12 атак штурмовых групп ВСУ

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ. За неделю отражено 12 контратак штурмовых групп противника», — говорится в сводке министерства за неделю.
По данным ведомства, ВСУ потеряли до 3330 военнослужащих, два танка, 15 боевых бронированных машин, 34 автомобиля, 25 орудий полевой артиллерии, в том числе десять иностранного производства.
«Также уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы “Нота”, — сообщили в Минобороны.