ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки «Восток»

«Подразделения группировки войск “Восток” активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорное Запорожской области», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня.
Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.
«Противник потерял до 970 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства», — уточнили в МО РФ.
Отмечается, что также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав».