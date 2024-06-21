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ВСУ потеряли 970 человек в зоне ответственности группировки «Восток»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск «Восток» за неделю заняли более выгодные рубежи и освободили населённый пункт Загорное в Запорожской области, ВСУ потеряли до 970 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” активными действиями заняли более выгодные рубежи и освободили населенный пункт Загорное Запорожской области», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня.

Кроме того, подразделения группировки нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также двух бригад теробороны.

«Противник потерял до 970 военнослужащих, десять боевых бронированных машин, 30 автомобилей и 18 орудий полевой артиллерии, из них 11 иностранного производства», — уточнили в МО РФ.

Отмечается, что также уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и «Анклав».