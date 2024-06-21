В Ростове трех человек задержали за попытку теракта на ж/д станции

19-летний парень и двое 16-летних подростков хотели поджечь релейный и батарейный шкафы на станции «Шахтная-Горная».
Как сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, молодые люди действовали по указанию куратора ВСУ. 20 июня они вскрыли оборудование, но реализовать свой план не смогли.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ «Покушение на террористический акт». Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит до пяти лет лишения свободы и штраф от 100 до 500 тысяч рублей.