ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников

«Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня.
Отмечается, что за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотников.
«Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров», — добавили в МО РФ.