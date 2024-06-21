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ВСУ за ночь выпустили по территории России 117 беспилотников

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинские войска за прошедшую ночь запустили 117 беспилотников для ударов по гражданским объектам на территории России, 114 из них сбиты, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Только в течение прошедшей ночи по гражданским объектам на территории Российской Федерации противник применил 117 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из которых 114 сбиты», — говорится в сводке российского военного ведомства за период с 15 по 21 июня.

Отмечается, что за неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», восемь управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 55 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 397 беспилотников.

«Силами Черноморского флота сегодня ночью в районе Крымского полуострова уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров», — добавили в МО РФ.