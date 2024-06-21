Группировка «Центр» за неделю отразила 31 контратаку ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх механизированных, и одной пехотной бригады ВСУ, а также бригады теробороны. Отразили 31 контратаку противника», — говорится в сводке военного ведомства.