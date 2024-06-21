Группировка «Центр» за неделю отразила 31 контратаку ВСУ

«Подразделения группировки войск “Центр” в течение недели улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированиям трёх механизированных, и одной пехотной бригады ВСУ, а также бригады теробороны. Отразили 31 контратаку противника», — говорится в сводке военного ведомства.
«За указанный период потери ВСУ на данном направлении составили до 2530 военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, их них шесть MaxxPro и Humvee производства США, 23 автомобиля, 53 орудия полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО “Град”, — отмечает МО РФ.