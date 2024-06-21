Экс-руководителя участка в центре «Вектор» и его жену арестовали в Новосибирске

Новосибирский районный суд 21 июня арестовал бывшего сотрудника центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и его супругу. Оперативники ФСБ уличили семейную пару в махинациях с деньгами федерального научного учреждения.
— Лена, встань оденься, у нас обыск, — на оперативном видео задержанный в сопровождении силовиков и следователей заходит в свою квартиру и обращается к спящей жене. В жилище четы Кобзевых в рабочем поселке Кольцово силовики госбезопасности нагрянули в половину седьмого утра. Главу семьи, который отвечал на режимном объекте за утилизацию опасных отходов, заподозрили в мошенничестве на 6 миллионов рублей.
— По данным следствия, в период с 2013 года по 2024 год бывший начальник производственного участка организовал заключение фиктивных договоров со своим знакомым и супругой, которые являлись индивидуальными предпринимателями, на оказание услуг по сбору и транспортировке медицинских отходов, которые фактически осуществлялись силами работников научного центра, чем предприятию причинен ущерб в особо крупном размере, — сообщили журналисту КП-Новосибирск в региональном управлении СКР.
Кроме того, Артему Кобзеву инкриминировали получение взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ). За кругленькую сумму он якобы помог своему знакомому коммерсанту выиграть тендер на поставку пакетов для медицинских отходов по завышенным ценам.
— На него указали очевидцы как на лицо, совершившее преступление. В этот же день Кобзев допрошен с соблюдением права на защиту в качестве подозреваемого, в ходе допроса от дачи показаний отказался, — заявил в суде следователь, ведущий уголовное дело.
Он настаивал: Кобзева необходимо изолировать от общества, чтобы не скрылся и не повлиял на показания своей благоверной, которую силовики тоже взяли в оборот.
— В ходе обыска у меня изъяли телефон, загранпаспорт, я не могу ни с кем взаимодействовать, никуда уехать совершенно, — обратился к судье Кобзев, пытаясь остаться на свободе.
Адвокат подозреваемого настаивал на более мягкой мере пресечения, чем стража. Поселить сына в своей квартире на время предварительного следствия была согласна его мать.
— Жена по месту своего жительства будет находиться, если суд примет решение об удовлетворении ходатайства об избрании в отношении нее меры пресечения, а Кобзев соответственно по другому адресу у своей мамы, — заявил представляющий интересы Артема Кобзева Василий Кальван.
Не смотря на доводы защиты, судья для надежности решил разлучить подследственных супругов. Экс-сотрудника центра вирусологии он отправил в СИЗО до 17 августа.
Вслед за главой семьи в зал привели Елену Кобзеву. К встрече с журналистами она подготовилась — чтобы ее не узнали, натянула на голову рубашку, из-за чего едва не упала на лестнице.
— Хотела бы Вас попросить, чтобы мне можно было до магазина дойти, детям продукты купить и, если можно, я могла бы работать, чтобы не потерять единственный доход, — попыталась разжалобить судью мать двоих детей.
Впрочем, просьбы подозреваемой в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ) служитель Фемиды оставил без удовлетворения. Ей запретили покидать квартиру и пользоваться средствами связи.
— За исключением защитников, адвокатов, сотрудников правоохранительных органов, спасательных служб, учреждений здравоохранения, а также близких родственников, круг которых определён законом, за исключением подозреваемого Кобзева, — подчеркнул судья в тексте своего постановления.
Из стеклянного ограждения для арестантов Елену Кобзеву вывели уже без наручников. Сопровождавшие подозреваемую оперативники ФСБ вернули ей пакет, собранный в СИЗО. С разрешения следователя домой арестантку отвезли не сотрудники ФСИН, а адвокат.