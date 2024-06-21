Экс-руководителя участка в центре «Вектор» и его жену арестовали в Новосибирске

— Лена, встань оденься, у нас обыск, — на оперативном видео задержанный в сопровождении силовиков и следователей заходит в свою квартиру и обращается к спящей жене. В жилище четы Кобзевых в рабочем поселке Кольцово силовики госбезопасности нагрянули в половину седьмого утра. Главу семьи, который отвечал на режимном объекте за утилизацию опасных отходов, заподозрили в мошенничестве на 6 миллионов рублей.