За незаконное хранение с целью сбыта крупных партий кокаина и каннабиса в международный розыск был объявлен 20-летний мужчина. Также в розыск за умышленное причинение ножом тяжких телесных повреждений был объявлен 58-летний литовец.
Информация о возможном нахождении мужчин в Беларуси поступила по каналам Интерпола. Белорусские милиционеры установили местонахождение граждан. Одного беглеца задержали в Минске, другого — в Могилеве.
Генеральная прокуратура удовлетворила запрос Литвы об экстрадиции двух мужчин.
Процедура передачи задержанных состоялась в пограничном пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный «Мядининкай»).
Двух человек экстрадировали из Беларуси в Литву
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека экстрадированы из Беларуси в Литву. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.
За незаконное хранение с целью сбыта крупных партий кокаина и каннабиса в международный розыск был объявлен 20-летний мужчина. Также в розыск за умышленное причинение ножом тяжких телесных повреждений был объявлен 58-летний литовец.