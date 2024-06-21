Двух человек экстрадировали из Беларуси в Литву

За незаконное хранение с целью сбыта крупных партий кокаина и каннабиса в международный розыск был объявлен 20-летний мужчина. Также в розыск за умышленное причинение ножом тяжких телесных повреждений был объявлен 58-летний литовец.



Информация о возможном нахождении мужчин в Беларуси поступила по каналам Интерпола. Белорусские милиционеры установили местонахождение граждан. Одного беглеца задержали в Минске, другого — в Могилеве.



Генеральная прокуратура удовлетворила запрос Литвы об экстрадиции двух мужчин.



Процедура передачи задержанных состоялась в пограничном пункте пропуска «Каменный Лог» (сопредельный «Мядининкай»).