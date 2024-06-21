В Черногории и соседних странах почти полностью пропал свет

Черногория почти полностью лишилась электричества из-за аварии, причина которой пока неизвестна, передает издание Vijesti.
Из-за перебоев произошло отключение на территории всей страны, за исключением севера, сообщил генеральный директор черногорской системы электропередачи (CGES) Иван Асанович.
По его словам, также произошли масштабные отключения электроэнергии в Албании, Боснии и Герцеговине и в части Хорватии. Vijesti передает, что электричества нет в большей части Далмации (в основном регион располагается на территории Хорватии) и значительной части Боснии и Герцеговины, включая Сараево, Зеницу и Баня-Луку.
Без электричества остались хорватские города Сплит, Шибеник, Омиш, Макарска, Дубровник, Задар и многие острова в Адриатическом море.