В Керчи и Севастополе простились с бойцами СВО

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что город простился с Евгением Туником. Он родился в 2001 году, тут же и учился, и работал. В ноябре 2023 года ушел добровольцем. Погиб 23 января 2024 года.
Севастополь также простился с бойцом СВО — гвардии старшим матросом Павлом Самусевичем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он родился в Иркутской области. В 2015 году заключил контракт с ВС РФ и проходил службу в Севастополе. Был участником освобождения Мариуполя и Авдеевки, не раз его награждали государственными наградами за проявленные мужество и доблесть. Герой погиб на Херсонском направлении.