В Керчи и Севастополе простились с бойцами СВО

Он родился в Иркутской области. В 2015 году заключил контракт с ВС РФ и проходил службу в Севастополе. Был участником освобождения Мариуполя и Авдеевки, не раз его награждали государственными наградами за проявленные мужество и доблесть. Герой погиб на Херсонском направлении.