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В Керчи и Севастополе простились с бойцами СВО

В Керчи и Севастополе в последний путь проводили бойцов СВО, которые погибли, защищая нашу Родину.

Глава администрации Керчи Святослав Брусаков сообщил, что город простился с Евгением Туником. Он родился в 2001 году, тут же и учился, и работал. В ноябре 2023 года ушел добровольцем. Погиб 23 января 2024 года.

Севастополь также простился с бойцом СВО — гвардии старшим матросом Павлом Самусевичем, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он родился в Иркутской области. В 2015 году заключил контракт с ВС РФ и проходил службу в Севастополе. Был участником освобождения Мариуполя и Авдеевки, не раз его награждали государственными наградами за проявленные мужество и доблесть. Герой погиб на Херсонском направлении.