На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уголовное дело заведено на Украине против российского актера Виталия Гогунского, сыгравшего Кузю в сериале «Универ», артиста обвиняют в поддержке российской военной операции против Киева, сообщает управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Волынской области.
«Служба безопасности собрала доказательную базу на российского актера и музыканта Виталия Гогунского, который публично поддерживает… РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
Отмечается, что уроженцу Украины Гогунскому инкриминируют три статьи — «Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины», «Коллаборационная деятельность» и «Пропаганда войны». Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 12 лет. Обвинительный акт направлен в суд.
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения представителям РФ, однако ни к каким последствиям это не привело.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.