На Украине завели дело против актера Виталия Гогунского

Отмечается, что уроженцу Украины Гогунскому инкриминируют три статьи — «Распространение материалов с призывами к изменению границ Украины», «Коллаборационная деятельность» и «Пропаганда войны». Санкции статьи предусматривают лишение свободы до 12 лет. Обвинительный акт направлен в суд.