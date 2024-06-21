Благоустройство 100 дворов в Атырау оказалось фикцией

800 млн тенге оплатили подрядчику за невыполненные работы по благоустройству дворов, передает DKnews.kz.
Антикоррупционные волонтеры совместно с представителями Атырауского филиала РОО «Әділдік жолы» осенью прошлого года взяли на контроль ход благоустройства городских дворовых площадок. Ежемесячно проверяли ход и качество проводимой работы. В этом году провели мониторинг «Благоустройства 100 дворов» в микрорайоне Алмагуль и установлены многочисленные нарушения на сумму 800 млн тенге.
"По Алмагуль 27−33 — в августе было оплачено за установку бордюра, брусчатку, устройство футбольного поля, асфальтобетонные покрытия дворовых территорий, тротуаров и площадок, детские и спортивные площадки, рулонное покрытие этих площадок и искусственное покрытие футбольного поля. Однако, как вы видите, работы вовсе не проделаны, а оплата произведена.
По Алмагуль 1,3 — в июле прошлого года оплатили за покрытие из брусчатки, в августе оплатили за асфальтобетонное покрытие дворовых территорий, тротуаров и площадок, в ноябре за установку детских и спортивных площадок, рулонное покрытие, знаки и разметки.
По результатам мониторинга, только в данном дворе выявили незаконное подписание актов выполненных работ за невыполненные обязательства на сумму 60 миллионов тенге. Подрядчик должен был установить игровую площадку, спортивную зону, поменять асфальт, поставить бордюры в микрорайоне Алмагуль, домах 1 и 3, но ни одно из перечисленного не было сделано.
В Алмагуле 7,8,9, 14,15,16 аналогичная ситуация.
Кроме того, заказчик при разработке ПСД предусмотрел зачем-то скамейки, урны и бордюры из мрамора, цена 1 шт (скамейки из мрамора с деревянным настилом, модель Товар Оригами 1) которой составляет 470 тыс. тенге. Однако прокуратурой было направлено представление о замене данных урн и скамеек на аналогичные с водостойкой поверхностью из обработанной древесины (цена около 40−50 тыс. тенге, т. е. в 10 раз дешевле указанной в ПСД) в целях экономии бюджетных средств.
Экономия позволила бы обеспечить жильем 20 457 очередников жилья в г. Атырау, увеличить количество трехсменных школ (10), снижение или оказание помощи малообеспеченным жителям (около 4 500).
Однако акимат вместо того, чтобы сэкономить указанные средства, закупил 107 скамеек из железа и установил все в одном месте на Аманшина 72,74.
Во дворе по данному адресу также установлены фиктивные работы. На игровой площадке карусели без сидений, качели без качелей, качалки на пружине, самолет без качалок, песочница без песка и зонта в виде гриба, нет лыжного тренажера от слова совсем, нет мусорных баков.
Нарушениям, в том числе необоснованной оплате за невыполненные работы по благоустройству способствовало игнорирование или незнание закона и недобросовестное отношение к своим функциональным обязанностям руководителя ОЖКХ.
Если заказчик примет данные проделанные работы и сдаст в эксплуатацию с нынешними нарушениями, то последует уголовная ответственность, а если подрядная организация не выполнит свои обязательства перед заказчиком, она будет признана недобросовестным участником госзакупок, а за невыполнение строительно-монтажных работ привлечена к административной ответственности с лишением лицензии на строительно-монтажные работы".