Благоустройство 100 дворов в Атырау оказалось фикцией

Кроме того, заказчик при разработке ПСД предусмотрел зачем-то скамейки, урны и бордюры из мрамора, цена 1 шт (скамейки из мрамора с деревянным настилом, модель Товар Оригами 1) которой составляет 470 тыс. тенге. Однако прокуратурой было направлено представление о замене данных урн и скамеек на аналогичные с водостойкой поверхностью из обработанной древесины (цена около 40−50 тыс. тенге, т. е. в 10 раз дешевле указанной в ПСД) в целях экономии бюджетных средств.