В Сочи возбудили дело против женщины, сжигавшей вещи в Вечном огне

По данным следствия, женщина жгла вещи у «Братской могилы советских воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в госпиталях города Сочи». Она бросила в пламя несколько полимерных пакетов с вещами, а после скрылась. Оперативные службы нашли ее и доставили к следователю. Во время допроса она полностью признала свою вину.