Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР

«Возле Новопокровского, возле Сокола мы взяли очень серьезный укрепрайон. “Оседлали” там — на торецком и покровском направлениях достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия. Там сейчас очень плотно тоже работает артиллерия», — сказал Кимаковский.