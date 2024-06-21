Вашингтон
+25°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ в ДНР

Кимаковский: ВС России взяли серьезный укрепрайон ВСУ на Авдеевском направлении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские военные взяли серьезный укрепрайон ВСУ на авдеевском направлении в районе населенных пунктов Сокол и Новопокровское, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

«Возле Новопокровского, возле Сокола мы взяли очень серьезный укрепрайон. “Оседлали” там — на торецком и покровском направлениях достаточно большое количество высот, что дает нам возможность проводить в этом районе не только тактические, но и оперативно-тактические мероприятия. Там сейчас очень плотно тоже работает артиллерия», — сказал Кимаковский.