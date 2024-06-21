Девочку сбила машина в Павлодарской области

Как сообщает издание, инцидент произошел вчера, 20 июня. Водитель Nissan Primera наехал на пешехода на улице Астана, возле дома 19а. По информации станции скорой помощи, вызов поступил вечером, в 19.11. Медики прибыли через две минуты. Пострадавшую доставили в детскую областную больницу с закрытым переломом.
«Подростка привезли в приемный покой. Дежурный травматолог поставил диагноз — закрытый перелом верхней трети левой плечевой кости. Пациентку госпитализировали в травматологическое отделение», — прокомментировали в детской областной больнице.
У школьницы травма скелета. Ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести. В начале июня двух девочек 14 и 3 лет насмерть сбили в городе Есике Алматинской области. Водителя автомобиля Mercedes-Benz, допустившего наезд, задержали и водворили в ИВС.
Возбуждено уголовное дело. А в Мангистауской области на трассе недалеко от Актау произошло ДТП. В автомобиле, попавшем в аварию, ехали четверо школьников — двое из них погибли. Также один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование.