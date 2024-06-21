Девочку сбила машина в Павлодарской области

Возбуждено уголовное дело. А в Мангистауской области на трассе недалеко от Актау произошло ДТП. В автомобиле, попавшем в аварию, ехали четверо школьников — двое из них погибли. Также один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция начала расследование.