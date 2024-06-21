Строительная вышка рухнула вместе с рабочим на предприятии в Волгограде

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, которые никто из руководства не контролировал, считают в облпрокуратуре. Так, инженер-электроник и электромонтер самостоятельно приняли решение о сборке строительной вышки. На последнем ее этапе вышка зашаталась и стала падать. Находившийся на ней мужчина месяц провел в больнице.