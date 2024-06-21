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Строительная вышка рухнула вместе с рабочим на предприятии в Волгограде

Уголовное дело возбудили в Волгограде после падения строительной вышки, на которой в этот момент находился 58-летний работник. Полученные им производственные травмы медики оценили как тяжкий вред здоровью — у мужчины в числе прочих повреждений пробита голова, он получил ушиб мозга.

Причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ, которые никто из руководства не контролировал, считают в облпрокуратуре. Так, инженер-электроник и электромонтер самостоятельно приняли решение о сборке строительной вышки. На последнем ее этапе вышка зашаталась и стала падать. Находившийся на ней мужчина месяц провел в больнице.

Происшествие на производстве случилось 11 января. Дело возбуждено только полгода спустя. За нарушение требований охраны труда виновнику грозит лишение свободы на один год. Ранее два рабочих утонули в септике на турбазе под Волгоградом.

Прокуратура