В Уфе семь человек отравились хлором в бассейне

«Шестеро взрослых и 6-летний мальчик отдыхали в арендованном коттедже. В последующем они почувствовали недомогание и вызвали скорую медицинскую помощь. В результате ребенок и 19-летний мужчина госпитализированы в лечебное учреждение с признаками “острое отравление парами хлора”, остальные отпущены домой», — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.