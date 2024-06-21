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В Уфе семь человек отравились хлором в бассейне

В Уфе семь посетителей бассейна отравились парами хлора в арендованном коттедже.

Источник: РИА Новости

УФА, 21 июн — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту отравления семерых посетителей парами хлора в бассейне в арендованном коттедже в уфимском посёлке, двое из них госпитализированы.

«Шестеро взрослых и 6-летний мальчик отдыхали в арендованном коттедже. В последующем они почувствовали недомогание и вызвали скорую медицинскую помощь. В результате ребенок и 19-летний мужчина госпитализированы в лечебное учреждение с признаками “острое отравление парами хлора”, остальные отпущены домой», — говорится в сообщении прокуратуры Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошёл 20 июня в уфимском посёлке Князево.

Прокуратура региона и следователи организовали проверку.

несчастный случай