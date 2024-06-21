Главу администрации Малой Охты признали виновной в растрате бюджетных средств

Как сообщили 21 июня в надзорном ведомстве, было установлено, что чиновники администрации МО, исполняя обязательства в рамках муниципального контракта по монтажу детского игрового оборудования, приняли и оплатили работы по объекту, который не числится на балансе муниципалитета. Дело рассматривал мировой суд.
В сообщении имя фигуранта не указано, однако по данным картотеки местной администрации, главой МА МО «Малая Охта» значится Александра Маневич. За нецелевое расходование бюджетных средств по данной статье КоАП предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Какую именно сумму должна выплатить глава администрации муниципалитета, не уточняется.