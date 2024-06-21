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Главу администрации Малой Охты признали виновной в растрате бюджетных средств

Главу местной администрации муниципального округа «Малая Охта» привлекли к ответственности за нецелевое использование бюджетных средств по постановлению прокурора Красногвардейского района Петербурга. В результате рассмотрения дела муниципальный чиновник признан виновным по ст. 15.14 КоАП РФ.

Как сообщили 21 июня в надзорном ведомстве, было установлено, что чиновники администрации МО, исполняя обязательства в рамках муниципального контракта по монтажу детского игрового оборудования, приняли и оплатили работы по объекту, который не числится на балансе муниципалитета. Дело рассматривал мировой суд.

В сообщении имя фигуранта не указано, однако по данным картотеки местной администрации, главой МА МО «Малая Охта» значится Александра Маневич. За нецелевое расходование бюджетных средств по данной статье КоАП предусмотрен штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Какую именно сумму должна выплатить глава администрации муниципалитета, не уточняется.