Топили и заживо сжигали тысячами: ФСБ опубликовала материалы о преступлениях нацистов против крымчан

В рассекреченных документах также сообщается, что в штольнях завода шампанских вин в Инкермане пьяные нацисты заживо сожгли около трех тысяч человек. Среди них были раненые бойцы и командиры Красной Армии, а также мирные жители, в том числе женщины и дети.