Топили и заживо сжигали тысячами: ФСБ опубликовала материалы о преступлениях нацистов против крымчан

Управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю рассекретило ряд архивных документов о преступлениях нацистов в отношении мирных жителей и военнопленных на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Документы передали Госархив, Госсовет РК и Крымский федеральный университет имени Вернадского. В ФСБ подчеркнули, что эти материалы весьма ярко иллюстрируют карательную политику нацистов. Там детализируются уже известные историкам документы Чрезвычайных государственных комиссий.
«В материалах, переданных общественности для ознакомления, имеются показания свидетелей-очевидцев злодеяний нацистов, отражены факты чудовищных преступлений, совершенных гитлеровскими захватчиками и направленных на истребление населения Крыма», — говорится в сообщении.
Так,
Неподалеку от села Новосергеевка Симферопольского района нацисты массово расстреливали мирных жителей, в том числе детей. Это происходило в противотанковом рве.
«Когда всех детей собрали отдельно, два офицера, одетые в резиновые плащи, противогазы и резиновые перчатки, брали детей и их губы мазали каким-то жидким раствором и тут же бросали в сторону уже мертвыми», — цитирует ФСБ показания очевидцев.
В документах также содержится информация о том, как нацисты уничтожали мирное население Бахчисарайского района. Это преступление было совершено в селе Лаки.
«Каратели взяли сестру начальника партизанского отряда Бербери Павла — Гавалову Елену, связали руки, повели в ее дом, привязали к кровати, облили керосином и подожгли. Все население слышало, как кричала Гавалова Елена до тех, пор, пока не обрушился сгоревший дом», — говорится в показаниях свидетелей.
В декабре 1941 года гитлеровцы расстреляли более 2000 человек еврейского населения Феодосии. С этими людьми расправились в противотанковом рве в районе завода «Механик». Кроме того, нацисты пытали подпольщиков. Их избивали палками, резиновыми дубинками, железными прутами и просто ногами.
В рассекреченных документах также сообщается, что в штольнях завода шампанских вин в Инкермане пьяные нацисты заживо сожгли около трех тысяч человек. Среди них были раненые бойцы и командиры Красной Армии, а также мирные жители, в том числе женщины и дети.
«Все рассекреченные материалы являются неоспоримым доказательством вины нацистской Германии перед человечеством. Работа Федеральной службы безопасности Российской Федерации по преданию гласности фактов геноцида и сохранению исторической памяти будет продолжена», — подчеркнули в ФСБ.