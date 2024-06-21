Почти 2000 алматинцев обратились к медикам из-за укусов клещей

Первый тур противоклещевой обработки на территории лесных массивов, городских парков и скверов в Алматы был проведен с 1 по 27 апреля текущего года. С 13 мая на территории городских парков и скверов, а также лесных массивов проводился второй тур противоклещевой обработки.