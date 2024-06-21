Дело экс-замминистра энергетики Михадюка скоро передадут в суд — появились подробности

Он подчеркнул, что расследование дела не представляет сложности. По данным следствия, бывший замглавы Минэнерго получал взятки за обеспечение участия коммерческой компании в строительстве высоковольтных подстанций.



«Михадюк сотрудничает со следствием, выдал часть денег, полученных в качестве взятки и возместил ту часть взятки, которую успел уже потратить», — сказал Гора.