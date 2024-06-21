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Дело экс-замминистра энергетики Михадюка скоро передадут в суд — появились подробности

Уголовное дело против бывшего замминистра энергетики Михаила Михадюка скоро передадут в суд, сообщил председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает БЕЛТА.

Он подчеркнул, что расследование дела не представляет сложности. По данным следствия, бывший замглавы Минэнерго получал взятки за обеспечение участия коммерческой компании в строительстве высоковольтных подстанций.

«Михадюк сотрудничает со следствием, выдал часть денег, полученных в качестве взятки и возместил ту часть взятки, которую успел уже потратить», — сказал Гора.

Ранее Смартпресс писал, что о задержании экс-министра энергетики стало известно 14 июня. Об этом рассказал Александр Лукашенко.

Напомним, что Михаил Михадюк занимал пост замминистра энергетики с 2005 года. Был освобожден от должности в декабре 2023 года. Руководил работой департамента по ядерной энергетике, курировал работу «Белорусской АЭС».