Дело экс-замминистра энергетики Михадюка скоро передадут в суд — появились подробности

Он подчеркнул, что расследование дела не представляет сложности. По данным следствия, бывший замглавы Минэнерго получал взятки за обеспечение участия коммерческой компании в строительстве высоковольтных подстанций.
«Михадюк сотрудничает со следствием, выдал часть денег, полученных в качестве взятки и возместил ту часть взятки, которую успел уже потратить», — сказал Гора.
Ранее Смартпресс писал, что о задержании экс-министра энергетики стало известно 14 июня. Об этом рассказал Александр Лукашенко.
Напомним, что Михаил Михадюк занимал пост замминистра энергетики с 2005 года. Был освобожден от должности в декабре 2023 года. Руководил работой департамента по ядерной энергетике, курировал работу «Белорусской АЭС».