Директор волгодонского техникума обвиняется в получении взятки

По данным предварительного следствия Наталия Кузнецова в период с сентября 2022 по январь 2023 года получила взятку через посредника в размере 74 тыс. руб. от студента, зачисленного на третий курс после академического отпуска для продолжения обучения. Наталия Кузнецова обвиняется по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия и бездействия).