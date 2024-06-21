Прокуратура потребовала возбудить дела на Монеточку и Эйдельман

Также прокуратура обнаружила запись авторской программы историка Тамары Эйдельман (Минюст также включил ее в реестр иноагентов), которая содержала «высказывания, выражающие явное неуважением ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества». В отношении нее проведена проверка, материалы «направлены для решения вопрос об уголовном преследовании» по статье о реабилитации нацизма (354.1 УК). По ней может грозить до пяти лет лишения свободы.