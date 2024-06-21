Причина и следствие: почему в Башкирии происходят задержания среди чиновников

Сам Радий Хабиров неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам. По его словам, он находится в тесном контакте с органами, поэтому одним из первых узнает, была ли в деле коррупционная составляющая или нет. В отношении Клебанова Хабиров был проинформирован о взятке, поэтому принял решение сразу. В деле Кучарбаева и Беляева коррупционной составляющей не было: очистные сооружения построили, чиновники не обогатились, но претензии у суда к обвиняемым были. Поэтому Радий Хабиров, как человек с юридическим образованием и опытом в этом деле, поступил по закону: уволил людей только после того, как их вина была доказана.