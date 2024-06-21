Причина и следствие: почему в Башкирии происходят задержания среди чиновников

Тренд на уголовные дела
В республике, как и по России в целом, наблюдается тренд на борьбу с коррупцией. Это, с одной стороны, вызвано тем, что президент страны Владимир Путин в своем послании заявил, что тем, кто занимается «набиванием карманов», не место во власти.
«Будем надеяться, что происходящее не является временной “акцией”, а означает, что по поручению президента наши правоохранители наконец-то начали системно работать по искоренению казнокрадства. Особенно сейчас, когда наша экономика и управление находятся на мобилизационных рельсах».
Казнокрадов увольняют сразу
Если проследить за последними громкими делами в отношении чиновников, то можно увидеть, что кого-то глава региона Радий Хабиров увольняет сразу, даже не дожидаясь обвинения — например, экс-министра транспорта Владимира Клебанова. А в отношении других руководитель республики ждет утвержденного судом обвинительного заключения, как это было с экс-министром ЖКХ Башкирии Борисом Беляевым и экс-главой Минстроя Башкирии Рамзилем Кучарбаевым.
Сам Радий Хабиров неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам. По его словам, он находится в тесном контакте с органами, поэтому одним из первых узнает, была ли в деле коррупционная составляющая или нет. В отношении Клебанова Хабиров был проинформирован о взятке, поэтому принял решение сразу. В деле Кучарбаева и Беляева коррупционной составляющей не было: очистные сооружения построили, чиновники не обогатились, но претензии у суда к обвиняемым были. Поэтому Радий Хабиров, как человек с юридическим образованием и опытом в этом деле, поступил по закону: уволил людей только после того, как их вина была доказана.
«Уволить взяточника до решения суда — это право Радия Хабирова, как руководителя региона. Если Клебанов считает, что такое решение преждевременно и незаконно, то он мог обратиться в суд: срок подачи такого иска — один месяц с момента ознакомления с приказом об увольнении».
Последовательность решений Радия Хабирова в беседе с ГорОбзор.ру подчеркнул и политолог Арсен Шаяхметов.
«В случае, если доказан факт получения взятки или хищений, решения принимаются незамедлительно, а формальные нарушения бюрократических процедур или недостаточная доказанность откладывают кадровое решение до приговора суда. Очевидно, что в этом случае факты сомнения в вине Клебанова не вызвали, тем более что критики вокруг транспортной проблемы и состояния дорог достаточно, недавно ее озвучивал и сам Радий Хабиров. Клебанов был приглашенным специалистом из другого региона, но вместо качественной работы быстро начал лоббировать интересы коммерческих организаций и свои собственные. Таким образом, кадровое решение было вопросом времени», — пояснил собеседник.
Соблазны чиновничьего кресла
Глава региона никогда не принимает в команду тех, кто был замешан в коррупционных делах либо имел какие-то другие проблемы с законом. Однако, как показывает практика, не все способны справиться с соблазнами, которые предлагает высокопоставленная должность. Чиновники, которые не могут справиться с человеческим фактором и поддаются искушению, выбывают из команды. Например, Руслан Казыханов, который после ареста был выведен из наблюдательного совета Евразийского НОЦ и лишился статуса советника главы РБ. Также сменилось руководство в АО «Башспирт», где генеральным директором был назначен Раиф Абдрахимов, заместитель премьер-министра правительства РБ.
Психолог Алиса Курамшина пояснила корреспонденту ГорОбзор.ру, что желание получать взятки может быть вызвано различными психологическими особенностями личности. Например, нарушением эмпатии.
«Коррупционеры не способны поставить себя на место другого человека или понять, как их действия могут повлиять на благополучие других людей. Также они могут испытывать эгоцентричность и отдавать предпочтение своим личным потребностям по сравнению с потребностями других людей. Также в таких случаях может проявляться макиавеллизм: коррупционеры склонны искажать восприятие других людей в своих корыстных целях, контролировать поведение других людей, маскируя свои истинные цели за благовидными “фасадами”. Помимо этого, коррупционеры могут обладать верой в удачу».
Алиса Курмашина считает, что чиновники, несмотря на серьезное наказание, не могут справиться с соблазном из-за пониженного самоконтроля, а также восприятия себя как исключительных людей —коррупционеры считают, что они заслуживают вознаграждения и удовлетворения своих потребностей больше, чем другие люди.
«Чиновники могут сталкиваться с соблазном получать взятки по разным причинам, например: компенсация за ощущаемый чиновником ущерб, связанный с прохождением службы, ощущение нестабильности, низкая зарплата, несправедливость при продвижении по службе. Борьба с соблазнами, связанными с высокопоставленной должностью, может быть сложной, но возможной. Могут помочь: определение ценностей, этика и нравственность, поддержка и менторство, самоконтроль и саморегуляция, ответственность», — пояснила психолог.
Взяточничество как показатель расцвета экономики
Отметим, что взяточничество наблюдается в первую очередь в тех сферах, где есть значительные инвестиции — дорожное строительство, ЖКХ, наука. В последнее время регион активно получает федеральное финансирование на эти и другие направления. Поэтому чиновники, видя большие денежные потоки, не в силах сохранить самообладание.