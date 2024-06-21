Пенсионер на велосипеде попал под колеса легковушки в Минске

По предварительной информации, 21 июня около 15.10 58-летний водитель автомобиля LADA, выезжая со двора дома № 93 по Старовиленскому тракту, совершил наезд на 68-летнего мужчину. Сообщается, что пенсионер двигался по тротуару на велосипеде.



Велосипедиста доставили в учреждение здравоохранения для обследования.



На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.