По предварительной информации, 21 июня около 15.10 58-летний водитель автомобиля LADA, выезжая со двора дома № 93 по Старовиленскому тракту, совершил наезд на 68-летнего мужчину. Сообщается, что пенсионер двигался по тротуару на велосипеде.
Велосипедиста доставили в учреждение здравоохранения для обследования.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.
Пенсионер на велосипеде попал под колеса легковушки в Минске
21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер на велосипеде попал под колеса легковушки в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
По предварительной информации, 21 июня около 15.10 58-летний водитель автомобиля LADA, выезжая со двора дома № 93 по Старовиленскому тракту, совершил наезд на 68-летнего мужчину. Сообщается, что пенсионер двигался по тротуару на велосипеде.