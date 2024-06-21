Вашингтон
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер на велосипеде попал под колеса легковушки в Минске

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер на велосипеде попал под колеса легковушки в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, 21 июня около 15.10 58-летний водитель автомобиля LADA, выезжая со двора дома № 93 по Старовиленскому тракту, совершил наезд на 68-летнего мужчину. Сообщается, что пенсионер двигался по тротуару на велосипеде.

Велосипедиста доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Центрального РУВД Минска.