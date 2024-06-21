Капитан яхты предстанет перед судом за гибель пассажира в Финском заливе

21 июля прошлого года капитан яхты «Карвер» перевозил восемь человек по акватории Финского залива. Однако обычная прогулка обернулась трагедией. Судно затонуло из-за технической неисправности, из-за чего, к сожалению, погиб один из пассажиров. Против командира возбудили уголовное дело по второй части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.