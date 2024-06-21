Капитан яхты предстанет перед судом за гибель пассажира в Финском заливе

21 июля прошлого года капитан яхты «Карвер» перевозил восемь человек по акватории Финского залива. Однако обычная прогулка обернулась трагедией. Судно затонуло из-за технической неисправности, из-за чего, к сожалению, погиб один из пассажиров. Против командира возбудили уголовное дело по второй части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее смерть человека). Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
— При этом яхта эксплуатировалась с поврежденной выхлопной системой, истекшим сроком освидетельствования, отсутствием спасательных жилетов в нужном количестве, — говорится в сообщении.
Уголовное дело против капитана судна направили в Василеостровский районный суд, где его рассмотрят по существу. Обвинение ему предъявили. К слову, за совершение этого преступления мужчине грозит, например, до шести лет лишения свободы.