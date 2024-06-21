В Словакии возбудили уголовное дело из-за передачи Миг-29 Украине

Решение о передаче 13 истребителей и ЗРК «Куб» приняли в марте прошлого года. На тот момент Хегер находился в должности и.о. премьер-министра, поскольку в декабре 2022 года парламент выразил вотум недоверия его правительству. В сентябре прошлого года в стране прошли выборы и победу одержала правая партия, а премьером стал Роберт Фицо. В мае этого года на него совершили покушение, он выжил.