«Это проблема». Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше

«Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии», — сказал глава государства.
По его словам, сложившаяся ситуация демонстрирует, что Соединенные Штаты, а также другие страны западного мира, создают мало оружия.
«Нам нужно вернуться к нормальному производству, обновить цепочки поставок и, к сожалению, понять, что мир изменился», — резюмировал Дуда.
В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики «реприоритезации» поставок.
При этом чиновник признал, что американские власти сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят потребности Киева.
Президент США Джо Байден утверждал, что западные партнеры согласились с таким решением.