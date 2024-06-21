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«Это проблема». Дуде не понравилось решение США по Украине в ущерб Польше

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Решение США передать Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot в приоритетном порядке — это проблема для Варшавы, заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью Radio Zet.

Источник: РИА Новости / Игорь Зарембо

«Это всегда проблема, когда поставки задерживаются, особенно когда происходит модернизация польской армии», — сказал глава государства.

По его словам, сложившаяся ситуация демонстрирует, что Соединенные Штаты, а также другие страны западного мира, создают мало оружия.

«Нам нужно вернуться к нормальному производству, обновить цепочки поставок и, к сожалению, понять, что мир изменился», — резюмировал Дуда.

В четверг координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США намерены передать Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS в рамках политики «реприоритезации» поставок.

При этом чиновник признал, что американские власти сделают это в ущерб интересам остальных союзников, уточнив, что отправка боекомплекта им будет задержана до тех пор, пока не удовлетворят потребности Киева.

Президент США Джо Байден утверждал, что западные партнеры согласились с таким решением.