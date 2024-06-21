— По информации с мест, удар нанесен по расположению 3 батальона 13 отдельной бригады особого назначения Нацгвардии Украины, — говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате атаки было уничтожено до 70 украинских военных.
20 июня в зоне проведения специальной военной операции на харьковском направлении впервые применили ФАБ-3000 — фугасную авиационную бомбу. Вес бомбы превышает три тонны, она оснащена универсальным модулем планирования и коррекции.
Группировка войск «Север» Вооруженных сил России за неделю отразила 17 контратак штурмовых групп. Российские бойцы нанесли поражение четырем соединениям противника, во время чего Вооруженные силы Украины потеряли 1980 военных. В общей сложности ВСУ потеряли 13 710 бойцов только за прошедшую неделю.