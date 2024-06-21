ВС РФ повторно применили ФАБ-3000 в зоне СВО

Группировка войск «Север» Вооруженных сил России за неделю отразила 17 контратак штурмовых групп. Российские бойцы нанесли поражение четырем соединениям противника, во время чего Вооруженные силы Украины потеряли 1980 военных. В общей сложности ВСУ потеряли 13 710 бойцов только за прошедшую неделю.