ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре

19 июня ВСУ уже наносили удар по «Радуге». Тогда же под обстрел попала подстанция «Луч». Из-за удара по ней город был временно обесточен. Запорожская АЭС не пострадала в результате атаки на город. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала агентству ТАСС, что подстанция «Луч», обеспечивающая Энергодар и близлежащие населенные пункты, уничтожена в результате попадания БПЛА.