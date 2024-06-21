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ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по подстанции «Радуга», расположенной в Энергодаре Запорожской области, сообщается в Telegram-канале администрации города. В результате удара был поврежден трансформатор, специалисты работают над решением проблемы, отмечается в сообщении.

Источник: РИА "Новости"

19 июня ВСУ уже наносили удар по «Радуге». Тогда же под обстрел попала подстанция «Луч». Из-за удара по ней город был временно обесточен. Запорожская АЭС не пострадала в результате атаки на город. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала агентству ТАСС, что подстанция «Луч», обеспечивающая Энергодар и близлежащие населенные пункты, уничтожена в результате попадания БПЛА.

Энергодар — город в Запорожской области, вблизи которого расположена Запорожская АЭС, перешедшая под контроль России с октября 2022 года. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинской армии. Выработка электроэнергии на станции была прекращена с 11 сентября 2022 года. В конце мая гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев обсуждали возможный перезапуск станции.