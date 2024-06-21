ВСУ нанесли удар по подстанции «Радуга» в Энергодаре

19 июня ВСУ уже наносили удар по «Радуге». Тогда же под обстрел попала подстанция «Луч». Из-за удара по ней город был временно обесточен. Запорожская АЭС не пострадала в результате атаки на город. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала агентству ТАСС, что подстанция «Луч», обеспечивающая Энергодар и близлежащие населенные пункты, уничтожена в результате попадания БПЛА.
Энергодар — город в Запорожской области, вблизи которого расположена Запорожская АЭС, перешедшая под контроль России с октября 2022 года. Город регулярно подвергается обстрелам со стороны украинской армии. Выработка электроэнергии на станции была прекращена с 11 сентября 2022 года. В конце мая гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси и глава «Росатома» Алексей Лихачев обсуждали возможный перезапуск станции.