Хакеры атаковали Игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов

«Сегодня, начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с», — сказал Дрюков.