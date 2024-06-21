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Хакеры атаковали Игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Игры БРИКС в Казани 21 июня подвергаются крупной DDoS-атаке, в которой хакеры используют десятки тысяч IP-адресов для остановки работы цифровых ресурсов площадок мероприятия. Об этом журналистам сообщил глава центра противодействия кибератакам Solar JSOC ГК «Солар» Владимир Дрюков. Эта компания обеспечивает киберзащиту игр.

Источник: Freepik

«Сегодня, начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с», — сказал Дрюков.

Атакам подвергаются девять площадок игр. Среди них дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса, центральный стадион и другие. 21 июня злоумышленники меняли цели и векторы, уточнил Дрюков. От «Солара» требовалась моментальная реакция — нужно быть перенастроить механизмы защиты с учетом актуальной тактики и векторов атак хакеров. «Мы продолжаем следить за ситуацией», — резюмировал Дрюков.

Игры БРИКС завершатся 23 июня. Всего на них разыгрывается 387 комплектов медалей. Сборная России стала досрочным победителем медального зачета.