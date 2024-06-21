Хакеры атаковали Игры БРИКС с десятков тысяч IP-адресов

«Сегодня, начиная примерно с 12:00, мы фиксируем крупную распределенную DDoS-атаку на каналы связи Игр БРИКС. К настоящему времени мы отбили уже три волны киберударов, в которых были задействованы практически все известные типы DDoS, что встречается нечасто. Вредоносные запросы летели с десятков тысяч IP-адресов из самых разных стран, мощность атаки в пике достигала 400 Гбит/с», — сказал Дрюков.
Атакам подвергаются девять площадок игр. Среди них дворец водных видов спорта, ледовый дворец, баскет-холл, академия тенниса, центральный стадион и другие. 21 июня злоумышленники меняли цели и векторы, уточнил Дрюков. От «Солара» требовалась моментальная реакция — нужно быть перенастроить механизмы защиты с учетом актуальной тактики и векторов атак хакеров. «Мы продолжаем следить за ситуацией», — резюмировал Дрюков.
Игры БРИКС завершатся 23 июня. Всего на них разыгрывается 387 комплектов медалей. Сборная России стала досрочным победителем медального зачета.