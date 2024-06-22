В СИЗО приходит армейский порядок

Интересно, что все мероприятия, связанные с отбором подследственных, находящихся под арестами в СИЗО, военные проводят в самих изоляторах. Доступ туда представителям комиссариата и врачам обеспечивает руководитель пенитенциарного учреждения по ходатайствам следователя или дознавателя. Если будущий рекрут подходит военным, следователь выносит постановление о его освобождении. В день выхода на свободу фигуранта военные обеспечивают его призыв по мобилизации, и бывший подследственный передается под надзор вначале военкомату, а потом командованию части, в которой будет служить. С подследственным заключается контракт.