В СИЗО приходит армейский порядок

По данным «Ъ», все следственные подразделения ГУ МВД по Москве на днях получили требование, подписанное заместителем начальника главка по следствию Виктором Городковым. В нем генерал-майор юстиции в исполнение указания главы МВД Владимира Колокольцева потребовал, чтобы подчиненные организовали изучение и надлежащее исполнение «Порядка взаимодействия командования воинских частей и учреждений со следственными органами и органами дознания по вопросам приостановления и прекращения предварительного расследования в связи с призывом подозреваемых и обвиняемых на службу в вооруженные силы РФ в период мобилизации, военного положения или военного времени».
В документах следователям и дознавателям при проведении расследования уголовных дел вменяется в обязанность разъяснять подозреваемым и обвиняемым в возрасте от 18 до 65 лет то, что они имеют право заключить контракт с Минобороны и получить гарантированное законом освобождение от уголовной ответственности.
Обращение от желающих следователи должны «незамедлительно» направлять для рассмотрения в военкоматы по месту дислокации территориальных органов. При этом стражам порядка предписывается обеспечить и ведение «накопительных производств» о наборе рекрутов, которые должны предоставляться руководству «по первому требованию». Для контроля за мобилизацией фигурантов уголовных дел должны быть составлены их списки с указанием инкриминируемых деяний и назначен сотрудник, отвечающий за данную работу.
При этом ответственным офицерам, а также их коллегам, согласно документам, надлежит ежемесячно осуществлять анализ состояния взаимодействия с военкоматами и «обеспечить» оперативное разрешение возникающих проблемных вопросов.
Согласно изменениям, принятым весной этого года в Уголовном (УК) и Уголовно-процессуальном (УПК) кодексах, на военную службу могут привлекаться обвиняемые и подозреваемые, за исключением фигурантов уголовных дел террористической направленности, дел, связанных с госизменой или шпионажем, а также педофилов.
Вначале набором на СВО в основном занимались сотрудники Следственного комитета России, затем к ним подключились следователи и дознаватели МВД и ФСБ, а также других правоохранительных структур, к подследственности которых УПК относит хотя бы пару статей УК. У дознавателей госпожнадзора МЧС это, например, ст. 168 (уничтожение или повреждение чужого имущества; предусматривает до года заключения) УК.
По данным источников «Ъ», механизм работает следующим образом. После возбуждения уголовного дела его фигуранту практически сразу предлагается армейская альтернатива. Если он соглашается, данные рекрута направляются в ближайший военкомат. Как правило, главное требование для него — подходящие возраст и физическое состояние.
Если комиссариат соглашается на заключение контракта с подследственным, его уголовное преследование по ходатайству военных приостанавливается, а полностью прекращается после награждения фигуранта госнаградой, завершения СВО или утраты жизни или здоровья.
Контроль за соблюдением законности осуществляют органы прокуратуры.
Интересно, что все мероприятия, связанные с отбором подследственных, находящихся под арестами в СИЗО, военные проводят в самих изоляторах. Доступ туда представителям комиссариата и врачам обеспечивает руководитель пенитенциарного учреждения по ходатайствам следователя или дознавателя. Если будущий рекрут подходит военным, следователь выносит постановление о его освобождении. В день выхода на свободу фигуранта военные обеспечивают его призыв по мобилизации, и бывший подследственный передается под надзор вначале военкомату, а потом командованию части, в которой будет служить. С подследственным заключается контракт.
Призыв находящихся под домашними арестами, залогами или запретами определенных действий осуществляется практически в том же порядке, который предусмотрен для обычных граждан. То есть с вручением повесток. Однако в нем участвует орган, осуществляющий надзор за подследственными на воле, обычно ФСИН, полиция и прокуратура.
Следует отметить, что, согласно межведомственным приказам и директивам, все переговоры с кандидатами проводятся индивидуально (а не коллективно, как в бытность ЧВК «Вагнер»). Им в обязательном порядке доводится информация о том, что участие в боевых действиях не только освобождает от наказания, но и дает льготы, довольствие и проч., в том числе для членов семей.
Если подследственный кандидат имел звание, в том числе офицерское, оно по решению военных может быть восстановлено, а должность на будущей службе соответствовать той, которую он занимал ранее.
Таким образом, совершенно не обязательно, что обвиняемые и подозреваемые должны быть направлены на передовую штурмовиками.
О том, что уголовное преследование мобилизованного фигуранта должно быть прекращено, органы дознания и следствия информирует командир части, в которой он проходил службу, на основании ходатайства подследственного. Основанием является документ с печатью, например, о награждении или выписка из приказа об увольнении с воинской службы. Руководитель следственного органа проверяет эти данные и выносит процессуальное решение, направляя его прокурору и командованию части. На отправку ему дается всего трое суток. Уголовное преследование погибших или пропавших без вести прекращается по информации, поступившей от командования части.
Интересно, что при прекращении дел контрактников на всякий случай проверяют на причастность к совершению новых преступлений уже во время самой службы.
Дезертирство, неисполнение приказа и другие воинские преступления для военнослужащего с приостановленным следствием автоматически приводят к возобновлению старых дел, которые соединяют с новыми.
«Исходя из известной мне практики, могу отметить, что наши силовики активно исполняют установку по вербовке заключенных и подследственных для участия в СВО, — сообщил “Ъ” адвокат Александр Почуев.— И верхняя возрастная планка мало кого смущает, если кандидат подходит по физическим данным и обладает интересующей комиссариат специальностью и военной подготовкой. Как правило, данный контингент пополняет личный состав подразделений “Шторм”. В целом хочу отметить, что в данном случае подписание контракта на поступление на военную службу является добровольным и, по сути, реализует конституционное право на защиту отечества».