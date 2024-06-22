Информацию о новой атаке ВСУ на Энергодар доведут до МАГАТЭ

«Информацию о новой атаке на подстанцию и город мы доведем до инспекторов МАГАТЭ. Мы также предложим им самим оценить масштаб и степень разрушения, как только будет безопасно», — сказала Яшина.
Ранее в этот день сообщалось, что украинская армия нанесла удар по подстанции «Радуга», единственной подстанции в Энергодаре Запорожской области, снабжающей город. Повреждения получил трансформатор.
Позднее глава Энергодара Эдуард Сеновоз отметил, что повреждение «Радуги» оставило основную часть города без света и воды. Мэр уточнил, что в результате атаки пострадавших нет.
До этого, 19 июня, сообщалось о попадании украинского беспилотника по подстанции «Луч» в Энергодаре, после чего город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) остался без электричества. Подстанция, являющаяся ключевым объектом инфраструктуры, была полностью уничтожена. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал этот удар ВСУ риском ядерной безопасности.
Украинские боевики неоднократно предпринимали попытки наносить удары по ЗАЭС и Энергодару. Так, 8 июня ВСУ совершили артиллерийскую атаку по центру города.
ЗАЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.