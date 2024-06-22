Британские ВМС заявили о новом нападении в Аденском заливе

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 126 морских милях (около 233 километров — ред.) к востоку от Адена в Йемене», — говорится в сообщении управления в соцсети Х.
Инцидент классифицирован как нападение. Власти ведут расследование, уточнили в ведомстве. UKMTO рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.
Позднее в управлении сообщили, что капитан торгового судна доложил о взрывах рядом с ним. Никто из членов экипажа не пострадал, судно, не получив повреждений, продолжило путь к порту назначения.
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее заявило о своей поддержке Палестины и намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. При этом они заявили, что не мешают свободе судоходства в регионе и не трогают суда других стран. На фоне атак в Красном море некоторые компании решили приостановить перевозки через Красное море.