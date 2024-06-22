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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской областью. Об этом 22 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: РИА "Новости"

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают экстренные службы.

Ранее, 21 июня, Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Брянской областью около 6:10. Позже стало известно, что был уничтожен еще один БПЛА над территорией Клинцовского района.

Ночью с 20 на 21 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 114 дронов ВСУ над российскими регионами, в том числе 70 — над территорией Крыма и акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края и один БПЛА — над территорией Волгоградской области.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.