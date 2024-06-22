Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над регионом

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Суражским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пострадавших и разрушений нет, а на месте работают экстренные службы.
Ранее, 21 июня, Минобороны РФ сообщило об уничтожении трех беспилотников ВСУ над Брянской областью около 6:10. Позже стало известно, что был уничтожен еще один БПЛА над территорией Клинцовского района.
Ночью с 20 на 21 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 114 дронов ВСУ над российскими регионами, в том числе 70 — над территорией Крыма и акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края и один БПЛА — над территорией Волгоградской области.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.