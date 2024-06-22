Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА над регионом

Ночью с 20 на 21 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 114 дронов ВСУ над российскими регионами, в том числе 70 — над территорией Крыма и акваторией Черного моря, 43 — над территорией Краснодарского края и один БПЛА — над территорией Волгоградской области.