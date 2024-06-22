СМИ сообщили о взрывах в городе Стрый

«Стрый (Львовская область) — взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
Позднее телеканал передал, что после взрывов в городе наблюдаются перебои в подаче электроэнергии.
Ранее телеканал сообщал о сериях взрывов в городе Луцк Волынской области, в Винницкой области, а также в городе Павлоград Днепропетровской области.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на данный момент на всей территории страны объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.