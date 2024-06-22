Мотострелки ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ

«Данная техника работает как силовое поле, дистанция около 400 м, подавляет все “птички” противника. Вооружения довольно эффективные, много раз нас выручали. Дистанция на БМП-3 позволяет работать до 7 км. Наши ребята молодцы, все в работе», — рассказал командир боевой машины с позывным Зевс.