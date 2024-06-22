Мотострелки ВС РФ уничтожили замаскированный опорный пункт и живую силу ВСУ

В Минобороны РФ указали, что военнослужащие разведывательного подразделения с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) вскрыли в лесополосе опорный пункт украинских боевиков. По средствам связи координаты местонахождения противника были переданы на пункт управления, а затем экипажу БМП-3. В течении нескольких минут экипаж выехал на огневую позицию и нанес огневое поражение противнику.
«Данная техника работает как силовое поле, дистанция около 400 м, подавляет все “птички” противника. Вооружения довольно эффективные, много раз нас выручали. Дистанция на БМП-3 позволяет работать до 7 км. Наши ребята молодцы, все в работе», — рассказал командир боевой машины с позывным Зевс.
Контроль уничтожения обнаруженных целей проводился расчетами БПЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты поражения на командный пункт. После выполнения боевой задачи экипаж БМП-3 в кратчайшие сроки покинул огневую позицию и совершил марш в безопасный район.
Ранее, 21 июня, в Минобороны показали, как в Запорожской области операторы FPV-дронов отдельного разведывательного батальона гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском направлении. Также ударные беспилотники с помощью слаженного взаимодействия с разведывательным дроном уничтожили вражеский блиндаж и бронемашину.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.