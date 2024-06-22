В МО РФ сообщили о поражении подразделения ВСУ экипажем вертолета Ка-52М

«Получили задачу с командного пункта. Выполнили взлет с аэродрома базирования. Полет далее по заданному маршруту. Вышли на боевой курс, отработали по заданию, по заданной цели НАРами [неуправляемыми авиационными ракетами] с кабрирования. Цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования», — рассказал командир Ка-52М Олег, его цитирует военное ведомство.