В МО РФ сообщили о поражении подразделения ВСУ экипажем вертолета Ка-52М

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск “Центр”. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами “Вихрь” по заданным координатам», — говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.
«Получили задачу с командного пункта. Выполнили взлет с аэродрома базирования. Полет далее по заданному маршруту. Вышли на боевой курс, отработали по заданию, по заданной цели НАРами [неуправляемыми авиационными ракетами] с кабрирования. Цель поражена. По обратному маршруту вернулись на аэродром базирования», — рассказал командир Ка-52М Олег, его цитирует военное ведомство.