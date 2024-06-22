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Татьяне Лазаревой грозит еще одно уголовное дело

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Следователи могут возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой (признана в РФ иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Лазаревой грозит еще одно уголовное дело — ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), основания его возбудить есть», — сказал собеседник агентства. По его словам, в рамках этого уголовного дела Лазаревой будет грозить до двух лет колонии.

Минюст включил Лазареву в перечень физических лиц — иноагентов 22 июля 2022 года. Ранее она неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента. 13 июня стало известно, что телеведущая объявлена в розыск. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, она разыскивается по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Кроме того, в отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

Сейчас Лазарева живет в Испании.