Татьяне Лазаревой грозит еще одно уголовное дело

«Лазаревой грозит еще одно уголовное дело — ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах), основания его возбудить есть», — сказал собеседник агентства. По его словам, в рамках этого уголовного дела Лазаревой будет грозить до двух лет колонии.
Минюст включил Лазареву в перечень физических лиц — иноагентов 22 июля 2022 года. Ранее она неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента. 13 июня стало известно, что телеведущая объявлена в розыск. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, она разыскивается по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Кроме того, в отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.
Сейчас Лазарева живет в Испании.