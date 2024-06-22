Татьяне Лазаревой грозит еще одно уголовное дело

Минюст включил Лазареву в перечень физических лиц — иноагентов 22 июля 2022 года. Ранее она неоднократно была оштрафована за нарушение маркировки иноагента. 13 июня стало известно, что телеведущая объявлена в розыск. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, она разыскивается по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Кроме того, в отношении телеведущей возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.