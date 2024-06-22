Автомобиль с тремя девушками перевернулся на дороге в Челябинской области: 1 погибла, 2 травмированы

Дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Чебаркульского района, между селами Кундравы и Варламово.
Предварительная картина произошедшего: 21-летняя девушка, не имея водительского удостоверения, села за руль Volkswagen Polo, в какой-то момент не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, совершила съезд в кювет, там автомобиль опрокинулся.
В результате пассажирка 17 лет от полученных травм скончалась на месте. Травмы различной степени тяжести получили водитель и еще одна пассажирка 22 лет, которые были госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.