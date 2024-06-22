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Автомобиль с тремя девушками перевернулся на дороге в Челябинской области: 1 погибла, 2 травмированы

Автомобиль с тремя девушками перевернулся на дороге в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие случилось на территории Чебаркульского района, между селами Кундравы и Варламово.

Предварительная картина произошедшего: 21-летняя девушка, не имея водительского удостоверения, села за руль Volkswagen Polo, в какой-то момент не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, совершила съезд в кювет, там автомобиль опрокинулся.

В результате пассажирка 17 лет от полученных травм скончалась на месте. Травмы различной степени тяжести получили водитель и еще одна пассажирка 22 лет, которые были госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.