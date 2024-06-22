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Подполье сообщило об ударах по энергетической инфраструктуре Украины

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Объекты военной энергетической инфраструктуры в ряде областей Украины и в подконтрольной ВСУ Запорожской области получили повреждения в результате ударов ВС России, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: AP 2023

«Сегодня хорошо прошлись по военным объектам: Винницкая, Хмельницкая, Запорожская, Львовская области. Волынь, Луцк, Ивано-Франковск… В основном энергоструктура», — сказал собеседник агентства.

В ночь на субботу на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Луцке Волынской области, в Винницкой области, Павлограде Днепропетровской области и городе Стрый Львовской области. Глава львовской областной военной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении объекта критической энергоинфраструктуры.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.