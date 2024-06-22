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Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации РФ»

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Польша вместе с союзниками подняла в воздух самолеты в ответ на наблюдаемую, по утверждению Варшавы, активность дальней авиации РФ.

Источник: AP 2023

«Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью (22 июня) наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в X (ранее Twitter).

ВС Польши в последний раз применяли эту меру 14 июня.

В Минобороны РФ регулярно заявляют, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.