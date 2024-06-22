Польша подняла в воздух самолеты в связи с «активностью дальней авиации РФ»

«Внимание, в юго-восточной части страны может наблюдаться повышенный уровень шума, что связано с началом работы в нашем воздушном пространстве польских и союзных самолетов. Этой ночью (22 июня) наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении Оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши в X (ранее Twitter).