Над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями сбиты пять БПЛА

Над Брянской и Смоленской областями сбиты по два беспилотника, в акватории Азовского моря — один, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Telegram, что была предпринята попытка атаковать один из военных объектов. При уничтожении БПЛА никто не пострадал, разрушений нет. Власти просят не снимать работу ПВО. В Брянской области также нет пострадавших и разрушений, сообщал ранее губернатор Александр Богомаз.
Южные регионы России накануне, 21 июня, подверглись массированной атаке беспилотниками самолетного типа. В Краснодарском крае было сбито больше 40 БПЛА, над Крымом — 70 БПЛА и 6 морских дронов.