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Над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями сбиты пять БПЛА

Средства противовоздушной обороны РФ пресекли попытку атаки беспилотниками в акватории Азовского моря, в Брянской и Смоленской областях, сообщило Минобороны РФ. Всего уничтожено пять БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

Над Брянской и Смоленской областями сбиты по два беспилотника, в акватории Азовского моря — один, говорится в сообщении Минобороны в Telegram.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Telegram, что была предпринята попытка атаковать один из военных объектов. При уничтожении БПЛА никто не пострадал, разрушений нет. Власти просят не снимать работу ПВО. В Брянской области также нет пострадавших и разрушений, сообщал ранее губернатор Александр Богомаз.

Южные регионы России накануне, 21 июня, подверглись массированной атаке беспилотниками самолетного типа. В Краснодарском крае было сбито больше 40 БПЛА, над Крымом — 70 БПЛА и 6 морских дронов.