Над Азовским морем, Брянской и Смоленской областями сбиты пять БПЛА

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в Telegram, что была предпринята попытка атаковать один из военных объектов. При уничтожении БПЛА никто не пострадал, разрушений нет. Власти просят не снимать работу ПВО. В Брянской области также нет пострадавших и разрушений, сообщал ранее губернатор Александр Богомаз.