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Полиция Челябинска задержала мужчину, пугавшего горожан «пистолетом» из окна машины

Полиция Челябинска задержала мужчину, пугавшего горожан «пистолетом» из окна машины, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ранее в соцсетях получила распространение видеозапись, на которой пассажир автомобиля демонстрировал другим участникам дорожного движения предмет, конструктивно схожий с оружием.

Сотрудники МВД незамедлительно приступили к розыску транспортного средства, владельца и пассажира.

«Вскоре сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль был задержан, а пассажир доставлен в отдел полиции “Центральный”. Предмет, который демонстрировал мужчина, оказался пластмассовой игрушкой», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.

В отношении мужчины полицейские составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). С ним проведена профилактическая беседа.