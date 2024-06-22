Полиция Челябинска задержала мужчину, пугавшего горожан «пистолетом» из окна машины

«Вскоре сотрудниками Госавтоинспекции автомобиль был задержан, а пассажир доставлен в отдел полиции “Центральный”. Предмет, который демонстрировал мужчина, оказался пластмассовой игрушкой», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.