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Спасатели в Приморье откачивают воду, чтобы не допустить затопление домов

На севере Приморья спасатели предотвращают затопление домов.

Источник: МЧС РФ

На севере Приморского края спасатели борются с наступающим вследствие продолжающихся ливней паводками. Наиболее серьезная ситуация сохраняется в Дальнереченске, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Здесь спасатели МЧС России и Министерства ГОЧС Приморского края при содействии местной администрации откачивают воду с низинных участков, чтобы не допустить ее подхода к домам, а также прочищают водопропускные трубы и прокладывают новые. Для повышения эффективности, спасателей разделили на несколько групп, работающих на разных участках.

Видео работ вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

Для координации действий ведомств создана межведомственная оперативная группа ГУ МЧС России по Приморскому краю и регионального министерства ГОЧС. Беспрерывно ведется мониторинг гидрологической обстановки.

Напомним, в крае на 20—22 июня объявлено штормовое предупреждение с количеством осадков до 100% месячной нормы. Основной удар стихии пришелся на север региона. В преддверии шторма в Дальнереченский округ направилась усиленная группировка спасателей.

МЧС