Спасатели в Приморье откачивают воду, чтобы не допустить затопление домов

На севере Приморского края спасатели борются с наступающим вследствие продолжающихся ливней паводками. Наиболее серьезная ситуация сохраняется в Дальнереченске, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Здесь спасатели МЧС России и Министерства ГОЧС Приморского края при содействии местной администрации откачивают воду с низинных участков, чтобы не допустить ее подхода к домам, а также прочищают водопропускные трубы и прокладывают новые. Для повышения эффективности, спасателей разделили на несколько групп, работающих на разных участках.
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Для координации действий ведомств создана межведомственная оперативная группа ГУ МЧС России по Приморскому краю и регионального министерства ГОЧС. Беспрерывно ведется мониторинг гидрологической обстановки.
Напомним, в крае на