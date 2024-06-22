Спасатели в Приморье откачивают воду, чтобы не допустить затопление домов

Здесь спасатели МЧС России и Министерства ГОЧС Приморского края при содействии местной администрации откачивают воду с низинных участков, чтобы не допустить ее подхода к домам, а также прочищают водопропускные трубы и прокладывают новые. Для повышения эффективности, спасателей разделили на несколько групп, работающих на разных участках.